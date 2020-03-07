Kral, yine boş geçmedi

Beşiktaş’ın Milli golcüsü Burak Yılmaz, iki hafta üst üste gemisini kurtaran kaptan oldu. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor’la oynanan karşılaşmada iki gol kaydeden ve tek başına zaferi getiren Burak, dün akşam da ağırlığını koyup takımını yarışta tuttu. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maçta 11. golüne ulaşan Burak, Kara Kartal’da geçen dönemki 15 mücadelede 11 sayılık sezonunu yakaladı.

Ankaragücü’ne attığı golü penaltıdan kaydeden Burak Yılmaz, bu sezon 6. kez beyaz noktadan topu filelerle buluşturmayı başardı.