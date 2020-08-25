Kral Lewandowski kupayla yatakta

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde kupanın sahibi, ilk kez finale çıkan Fransız temsilcisi PSG’yi 1-0 mağlup eden Alman ekibi Bayern Münih oldu. Özellikle salgın sonrası gösterdiği performansla Avrupa’nın 1 numarası olan Bayern’in bu başarısındaki en önemli pay sahiplerinin başında golcüsü Robert Lewandowski geldi. Bayern, tarihinde 6. kez Devler Ligi’ni müzesine götürürken, Lewandowski ilk kez bu başarıyı yaşadı. 2019- 20 sezonuna kelimenin tam anlamıyla damgasını vuran Polonyalı forvet, Bundesliga’da 34, Almanya Kupası’nda 6 ve bu arenada da 15 golle kral olarak sezonu (3 kupayı da kazandılar) tamamladı.

‘Hayal kurmayı asla bırakmayın’

Toplamda 55 gol ve 10 asistle oynayan Lewa’nin, Portekiz’deki finalin ardından otel odasındaki yatağında Şampiyonlar Ligi kupasıyla çekilen fotoğrafı, gecenin en iyi fotoğrafları arasında yer aldı. 32 yaşındaki süperstar, yaptığı açıklamada ise “Gerçekten çok mutluyum. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Hiçbir zaman hayal kurmayı bırakmayın. Başarısız olduğunuzda asla vazgeçmeyin. Hedefinize ulaşmak için çok çalışın” ifadelerini kullandı.

Bayern’in twitter adresinden, “Geçen geceden” mesajıyla paylaşılan bu fotoğraf, adeta birbirlerine aşık iki sevgilinin aynı yatağı paylaşması gibiydi. Devler Ligi’nin gol kralı da, mutluluktan adeta uçuyordu.