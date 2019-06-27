Fenerbahçe’nin gündemindeki Alman yıldızı, Bild Gazetesi’nin Werder Bremen muhabiri Lena Wurzenberger anlattı:

Fenerbahçe’nin gündemindeki Max Kruse, çok ama çok zeki bir oyuncu. Bremen’de oynarken teknik direktör Florian Kohfeldt’in saha içindeki lideriydi. Onun gibi oyunu çok iyi okuyan ve boşlukları çok iyi görebilen bir futbolcu Bundesliga’da oldukça az. Kesinlikle lider bir oyuncu. Kruse’u burada taraftarlar çok seviyordu ve bu yüzden takımın en iyi oyuncusu olarak ona, ‘Kral Kruse’ lakabını takmışlardı. Uzun yıllar Bremen’in kaptanlığını yaptı ve genelde takım onun üzerine kurulurdu. Çok hızlı bir oyuncu olmasa da, sol ayağı çok güçlü. Özellikle penaltı atışlarında tam bir öldürücü forvet. Bundesliga kariyerinde kullandığı 12 penaltının 12’sinde de fileleri havalandırmayı başardı.

Parayı takside unuttu

31 yaşındaki oyuncunun zayıf tarafı ise yeterli derecede disiplinli olmaması. Geçen sezon öncesi tatil için Las Vegas’taydı. Buraya gitmesinin sebebi ise poker oynamak içindi. Tatilden kilo fazlasıyla döndü ve fazla yağlarından kurtulmak için liposakşın yaptırdı!

Ancak fazla kilolarından sezonun ikinci yarısında tam olarak kurtulabildi ve ideal kilosuna kavuştu. Ayrıca 2016’da Wolfsburg’da oynarken Berlin’de katıldığı bir poker turnuvasında kazandığı 75 bin Euro para dolu çantayı takside unuttu! Para uzun uğraşlar sonunda geri geldi ancak kulüp, bu durumdan dolayı ona 25 bin Euro ceza kesti. Alkol ya da sigara kullanmıyor ama nargile içmeyi seviyor.

ABD’de noktalamak istiyor

Ayrıca gerçek bir Nutella (Çikolata ve fındıktan oluşan krema) hastası. Bremen’de oynarken odasında her zaman Nutella bulunduruyordu. Alman ekibinden ayrılmasının nedeni ise kulübü yeni sözleşme için çok fazla bekletmesiydi. Daha iyi teklifler için Bremen’e cevap vermekte gecikince, kulüp yönetimi de yeni sezon planlaması yapacağı için görüşmeleri sonlandırdı. O da böylece tamamen boşa çıkmış oldu. Kız arkadaşın dan bir çocuğu var ve onlar ABD’de yaşıyorlar. Bu yüzden ileride kariyerini ABD’de sonlandırmak ve onlarla daha çok vakit geçirmek istiyor.