Beşiktaş’ın en büyük gol silahı olan Burak Yılmaz, Göztepe, Rize ve Gaziantep maçlarında peş peşe attığı gollerle güzel bir seri yakaladı.

Tecrübeli forvet, şampiyonluk yarışındaki en kritik sınavlar olarak görülen Başakşehir ve Trabzon maçlarını ise boş geçti. Burak, her iki karşılaşmada da net fırsatlar yakaladı, kendisinden beklenmeyecen goller kaçırdı.

Beşiktaş, bu mücadelelerde toplam 1 puan alarak zirve yarışında geride kaldı. Kral, Alanya deplasmanında müthiş bir dönüş yaptı.

Milli forvet, önce Elneny’nin ortasında neredeyse yere kadar eğilerek kafayla topu ağlara gönderdi. Burak daha sonra kazanılay penaltıyı gole çevirerek takımının 2-1 galip gelmesinde büyük pay sahibi oldu.