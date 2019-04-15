Kral Burak Yılmaz tahta kuruldu

Beşiktaş’a devre arasında gelen ve attığı gollerle siyah-beyazlı takımın skor sıkıntısını çözen Burak Yılmaz, deyim yerindeyse şimdiden krallığını ilan etti. İkinci kez siyah-beyazlı takımın formasını giyen tecrübeli forvet sıra sürede elde ettiği bu başarıyla takım içerisindeki herkesi kendi etrafında topladı.

Kaptanlık bandını takmamasına rağmen, takıma şimdiden bu görevi üstlenen başarılı golcüye, sadece yerliler değil, yabancı oyuncular da büyük saygı duyuyor. Beşiktaşlı taraftarların en sevdiği isimlerden biri olan Ricardo Quaresma’nın da Burak Yılmaz’ın performansından övgüyle söz ettiği belirtildi. Tedavisi için ülkesi Portekiz’de bulunan Quaresma’nın, “Keşke daha önce gelseydi. Burak Yılmaz gibi yetenekli golcü dünya üzerinde çok azdır. Ben de kendisiyle hem sahada hem de saha dışında çok iyi anlaşıyorum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki personelle de yakından ilgilenen Burak Yılmaz’ın attığı gollerle elde ettiği psikolojik üstünlüğünü tamamen takımın kenetlenmesi yönünde kullandığı da ifade edildi. Bu arada Süper Lig’de üst üste 4 maçta fileleri havalandıran Burak, Beşiktaş forması altında 8 gole ulaştı. Ligin ilk yarısını Trabzonspor’da geçiren ve 5 gol kaydeden deneyimli oyuncu toplamda 13 kez rakip ağları sarstı.

(Milliyet)