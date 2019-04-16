Kral Burak Yılmaz sildi süpürdü

Sezona Negredo, Love, Larin, Mustafa ve Güven forvet hattıyla başlayan Beşiktaş, burada istikrar sağlayamamıştı. Tecrübeli golcünün gelişiyle forvette istikrarı yakalayan siyah-beyazlılar şimdiden ligin ilk yarısında attığı gol sayısını geçti. İlk yarıda 28 gol atabilen Beşiktaş, ikinci yarının ilk 11 maçında ise fileleri 32 kez havalandırdı. Milli futbolcu bu süreçte Kartal'ın yakın geçmişindeki as forvetleri Gomez, Aboubakar, Demba Ba, Cenk Tosun ve Negredo'yu da geride bıraktı. Burak, 10 maçta 823 dakika sahada kaldı ve 102 dakikada 1 gol ortalamasını elde etti.