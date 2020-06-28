Kral açıldı Fırtına dindi

Son 6 haftayı boş geçmesine rağmen attığı 19 golle krallık yarışında zirvede yer alan Alexander Sörloth dün Ankaragücü’ne patladı. 3. dakikada şık bir golle Bordo- Mavililer’i 1-0 öne geçiren Norveçli yıldız suskunluğunu bozsa da takımına galibiyeti getiremedi.

24 yaşındaki forvet, farkı açacak pozisyonlardan yararlanamayınca Trabzonspor rahatlayacak skoru bulamadı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.