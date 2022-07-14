KRAFTON, Inc., 2017’deki çıkışından bu yana 75 milyon kopyadan fazla satan popüler battle royale oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS’un en yeni resmi marka elçisi olarak, dünya çapında tanınan süperstar futbolcu Neymar Jr. ile resmi olarak iş birliği kurduğunu duyurdu.

Bu iş birliğinin bir parçası olarak Neymar Jr., beş yıl önce; oyunun çıkışından bu yana sürekli olarak oynadığı PUBG: BATTLEGROUNDS’a olan tutkusunu resmi olarak kutlamak adına, yıl boyunca çeşitli oyun içi ve oyun dışı etkinliklerinde yer alacak. Bu etkinliklerle ilgili detaylar ilerleyen bir tarihte açıklanacak ve Neymar Jr. bu iş birliğini 14 Temmuz'da özel bir canlı yayınla başlatacak. Dünyanın dört bir yanından katılacak olan takımlar binlerce G-Coin kazanma şansı için Neymar Jr. ve - buna dahil olacak popüler Güney Amerikalı içerik üreticileri Gaulês, Netenho, Sparkingg - ekibine karşı yarışacak. Neymar Jr.'ın resmi Facebook kanalında 14 Temmuz 09:00'dan (Pasifik Zamanı) itibaren Neymar Jr. ve arkadaşları, bir çorba parası kazanmaya çalışırken PUBG: BATTLEGROUNDS'un yeni çıkan Deston haritasını keşfediyor olacaklar.

Neymar Jr., "PUBG'ye katılmak harika. Bu yeni projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve yeni haritada oynamak için sabırsızlanıyorum." diyerek düşüncelerini dile getiriyor.