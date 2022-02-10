Dünya çapında popüler olan battle royale oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS’un yaratıcısı KRAFTON, Inc., bir NFT metaverse platformu inşa etmeyi amaçlayan yeni bir Web 3.0 ve non-fungible token (NFT) projesi geliştirmek için NAVER Z ile bir mutabakat anlaşmasına (MOU) girdiğini duyurdu. NAVER Z, NAVER'in bir yan kuruluşudur ve dünya çapında 290 milyondan fazla kullanıcıya sahip Asya'nın en büyük metaverse platformu ZEPETO'yu yönetmektedir. Kullanıcılar bu sanal dünyada AR teknolojisini kullanarak kendi 3D avatarlarıyla başkaları ile etkileşime girebilirler.

Bu NFT metaverse platformunun oluşturulmasında KRAFTON, PUBG: BATTLEGROUNDS gibi çevrimiçi oyunlar yaratma deneyimini ve ilgili teknolojilerini bir kullanıcı katkılı içerik (UGC) aracı geliştirmek ve Unreal Engine kullanarak kaliteli bir sanal dünya inşa etmek için kullanacak. NAVER Z, ZEPETO'yu tasarlama ve yönetme deneyimini metaverse hizmetiyle topluluk ve sosyal hizmetlerine aktaracaktır.

KRAFTON Web 3.0 ekibi Lideri HyungChul Park, “KRAFTON ve NAVER Z arasındaki bu ortaklık, NFT'ler ve metaverse’ler tarafından yönetilen bir geleceğe giderken, her şirketin eşsiz uzmanlığı ve paylaşılan küresel odak ile destekleniyor,” diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı ve “KRAFTON'un mevcut teknolojilerini ve ölçeklenebilir Web 3.0 ekosistemlerin nasıl oluşturulacağına dair araştırmaları NAVER Z ve ZEPETO'nun deneyimi ve yetenekleriyle birleştirerek, diğer hizmetlerden ayrılan ve NFT teknolojileri aracılığıyla küresel içerik oluşturucu ekonomisini canlandıran yüksek kaliteli,UGC bazlı bir açık metaverse oluşturabileceğimizden eminiz." diyerek sözlerini tamamladı.

KRAFTON'un NFT ve metaverse teknolojilerini benimsemesini daha da güçlendiren bu ortaklık, şirketin kısa süre önce Seoul Auction Blue (2.5 milyon USD) ve XBYBLUE'ya (4,1 milyon USD) öz sermaye yatırımları yaptığını ve ayrıca non-fungible token (NFT) odaklı projeler geliştirmek için bir mutabakat an