Sanal bir dünyada geçen BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA, birden fazla oyuncunun savaşmak ve Battlegrounds'da ayakta kalan son kişi olmak için stratejiler yaptığı yeni bir battle royale oyunudur. BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA, 18 Mayıs 2021'de Google Play'de ön kayıtlar için canlı yayına geçti ve bugün itibariyle 40 milyon ön kayıt sayısını aştı. Oyunun Erken Erişimi 17 Haziran 2021'de başladı ve oyunu deneyen ve geri bildirim sağlayan 20 milyon oyuncuyla oyun, topluluktan inanılmaz bir destek gördü.

KRAFTON, Inc. CEO'su CH Kim “KRAFTON, Hindistan'daki hayranlarımıza BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA'yı tanıtmaktan mutluluk duyuyor. Hintli hayranlarımız ve oyuncularımız için özel olarak tasarlanan BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA, birinci sınıf bir oyun deneyimi sunacak.” dedi. CH Kim sözlerine “Bu, karşınıza çıkacak birçok yeni içerik, iş birliği ve espor turnuvasının sadece başlangıcı. Hindistan'daki hayranlarımızın ve topluluğumuzun Battlegrounds deneyimlerinden tam anlamıyla yararlanabilmelerini sağlamak için çaba göstereceğiz." diyerek devam etti.

KRAFTON, en büyük turnuvaların, en büyük ödül havuzlarının ve en iyi turnuva düzenlemelerinin yer alacağı Hindistan'a özel espor etkinliklerine ev sahipliği yaparak Hindistan'ın yerel video oyun ve espor endüstrisini büyütmek için daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Haziran 2021'de KRAFTON, Hindistan'ın önde gelen yerel, oyun yayınlama platformu Loco için tüm katılımlar arasında toplamda 9 milyon ABD doları tutarındaki tohum fonlamasına öncülük etti. KRAFTON ayrıca bu yılın başlarında Hindistan'ın en iyi espor firması NODWIN Gaming'e 22,5 milyon ABD Doları tutarında bir azınlık hisse yatırımı yaptı.