Voleybol severlerin uzun süredir beklediği Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. Gurptan çıkmayı garantileyen Filenin Sultanları son maçta Sırbistan'a yenildi ve çeyrek finalde Amerika Birleşik Devletleri ile eşleşti. Milli Takım voleybolcuların başarısı KPSS'nin de dikkatini çekerken sınava giren adaylara soru soruldu.

İTALYAN BASINI ZEHRA GÜNEŞ'İ ÖVDÜ

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası öncesi Gazzetta dello Sport, Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'i turnuvanın yıldız adaylarından biri olarak gösterdi. Güneş'in kısa bir kariyer detayı haberde yer aldı. Öte yandan haberde Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden 4 ismin yer alması dikkat çekti. Listede yer alan 5 isimden Gabi, Egonu ve Zehra Güneş Vakıfbank'ta forma giyerken Sırbistan'ın süper yıldızı Tijana Boskovic Eczacıbaşı'nda forma giyiyor. 5 voleybolcu da takımlarıyla çeyrek finale yükseldi.

"TÜRK DUVARI" İŞ BAŞINDA

Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Sultanlar'da blok başarısı dikkat çekti. Kaptan Eda Erdem 22 sayı ile en çok blok yapan 10. isim olurken Ebrar Karakurt 21 blok ile onu izledi. Zehra Güneş ise 17 blok ise destek verdi.

SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Milli Takım'da hafif sakatlığı bulunan Zehra Güneş'in durumu görüntülere yansımıştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın menajeri Pelin Çelik konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Sakatlık demeyelim ona birazcık kas spazmı diyebiliriz. Oynamasına engel bir durum değil. Çok rahatsız edici, endişe verici bir durum yok. Oyuncularımız için ne gerekiyorsa yapıyoruz."

Sırbistan mücadelesine ilk 6 başlayan Zehra Güneş müsabakaya böyle gitmişti. Zehra bu maçta sadece 2 sayı kaydetti.

KPSS'DE VOLEYBOL SORUSU

A Milli Kadın Voleybol Takımının başarısı KPSS'de bir soruya konu oldu. Adaylara; "2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın "En iyi orta oyuncusu" olarak turnuvanın rüya takımına seçilen ve bu unvanı üst üste dört kez kazanan ilk sporcu olan A Milli Kadın Voleybol Takımını'nın kaptanı aşağıdakilerden hangisidir?" sorusu yöneltildi.

Şıklarda Meryem Boz, Eda Erdem Dündar, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş ve Naz Aydemir Akyol yer aldı. Doğru cevap ise Eda Erdem Dündar'dı.

ZEHRA GÜNEŞ ŞIKKINI İŞARETLEDİLER

Voleybol sorusu sosyal medyada oldukça konuşuldu ve gündem oldu. Sınava giren adaylardan çoğu soruya cevap olarak Zehra Güneş yanıtını verdiklerini söyledi.

REKLAM ANLAŞMASINDAN 2 MİLYON LİRA

Sosyal medyada en çok takip edilen sporculardan olan ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Güneş ünlü bir kozmetik markasının reklam yüzü olurken bu reklam anlaşmasından tam 2 milyon lira kazanacak. Güneş sete çıktı ve kamera karşısına geçti. Genç voleybolcunun yeni reklam filmi, yayınlanmaya başladı.

KUPAYA DOYMADI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç sporcusu, geçtiğimiz sezon VakıfBank'ta oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Sarı-siyahlıların geçtiğimiz sezon kazandığı 5 kupada Zehra Güneş de performansıyla dikkat çekti.

INSTAGRAMDA REKOR TAKİPÇİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın güzel sporcusu Zehra Güneş ise Instagram hesabında 2 milyon 200 bin takipçiye ulaştı. Başarılı ve güzel sporcunun yeni aşkı dikkat çeken bir başka konu oldu. Zehra Güneş'in paylaşımları kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

(Skorer)