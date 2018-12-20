KPSS tercihleri saat kaçta bitiyor? KPSS tercihlerinde son gün

KPSS tercih işlemleri için geri sayım başladı. 11 Aralık'ta ÖSYM tarafından alınmaya başlayan KPSS tercih işlemleri son gün! Bugün sona erecek tercih işlemleri için adaylar saat 23:59'a kadar tercih işlemlerini yapabilecek. Geçtiğimiz günlerde tercih kılavuzunda yapılan güncelleme adaylara duyuruldu.

KPSS tercih işlemleri bu gece 23:59'da sona erecek. Adaylar son dakikalara kadar tercih işlemleri üzerinde değişim yapabilecek. KPSS tercihleri için adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile işlem yapabilecek.

KPSS GÜNCEL TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM tercih kılavuzu dikkat uyarıları

ÖSYM tercih kılavuzu içerisinde yer alan tüm dikkat uyarıları aşağıda yer alıyor. Dikkat edilmesi gerekenler, başvuru yapacak olanlar için...

Dikkat 1

1) Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm kadro ve pozisyonların koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları kadro ve pozisyonlardan tercih yapmamaları son derece önemlidir.

2) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

Dikkat 2

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.

Dikkat 3

DİKKAT: Koşullarından herhangi birini karşılamadığınız bir kadro ya da pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız ve diğer adayları mağdur etmemeniz için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

Dikkat 4

* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (21 Mayıs 2018 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar)

* Ortaöğretim düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde ön lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (19 Temmuz 2018 tarihi ve öncesinde bir ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar)

* Ön lisans düzeyinde sınava başvuran; ancak, sınava başvurduğu dönemde lisans mezuniyetini bildirmeyen adayların (21 Mayıs 2018 tarihi ve öncesinde bir lisans programından mezun olan adaylar) tercih yapmaları sistem tarafından engellenmiştir.

Dikkat 5

17/10/2018 tarihli ve 30568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına göre uygulayacakları strateji ve yöntemlerin belirlenmesine dair 16/10/2018 tarihli ve 186 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının “Sınavlar” başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; "1/1/2019 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Dikkat 6

Engelli statüsündeki adayların, tercih ettikleri kadro ve pozisyonlar için aranılan genel ve özel şartları taşımaları halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bununla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü maddesinde; kurum ve kuruluşların toplam dolu kadro sayılarının (yurtdışı teşkilatı hariç) %3’ü oranında engelli çalıştırmak zorunda oldukları ve engelliler için sınavların, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibariyle sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Memur olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın, engelli kontenjanı çerçevesinde ve 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesine istinaden engelliler için yapılacak olan merkezi sınavda başarılı olmaları halinde de memur olarak istihdam edilmeleri mümkün bulunmaktadır.