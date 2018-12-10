Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylar aldıkları puanlar neticesinde KPSS tercihlerini merak etmeye başladı. Aylardır sınava çalışan ve bunun sonucundan tercih yapacak olan memur adayları ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 2018/2 KPSS tercih kılavuzu yayınlanmasıyla birlikte bu hafta başvurularını yapabilecek.

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS 2018/2 tercih tarihleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan bilgilere göre Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başlığıyla gerçekleştirilen duyuruya göre süreç, 11 Aralık tarihinde başlayacak ve 20 Aralık tarihinde sona erecek. Kılavuz bilgileri de bu tarihlerde erişime açılacak.

KPSS'de yerleştirme süreci nasıl gerçekleşecek?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

Yaşı büyük olana öncelik tanınacak

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.