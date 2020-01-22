Kozluklu atletten iki altın madalya

Ataköy Atletizm Salonu’nda iki gün süren Turkcell U16 Salon Atletizm Festivaline, 10 branşta toplam 950 atlet yarışırken, Kozluk ilçesini temsil eden Kader Serikli 800 ve 1500 metre yarışlarında birinciliği göğüsleyerek büyük bir başarıya imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü atletizm yarışlarında iki ayrı kategoride altın madalya kazanan Kader Serikli ve genç atleti yarışmaya hazırlayan 75. Yıl Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel Doğan'a teşekkür etti.

İHA