Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen proje için 20 köy seçildi. Pandemi sürecinde çocukları sporla tanıştırmak amacıyla hayata geçirilen Köyde Kal Spor Yap Projesi’nin tanıtımı; gerekli sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyularak, Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Dolapdere köyünde gerçekleştirildi. Proje kapsamında, atletizm branşında; çocuk atletizm etkinlikleri, köyün en hızlısı (30 m), en güçlüsü (gülle atma), en uzak atlayan etkinlikleri yapıldı. Dereceye girenler ve yarışmalara katılanlara çeşitli hediyeler ve madalya verildi.’