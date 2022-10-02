Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yağlı pehlivan güreşleri yapıldı. Geleneksel Köyceğiz Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri bu yıl 8. kez er meydanında pehlivanları buluşturdu. Köyceğiz Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri başlamadan önce saygı duruşu yapıldı. Akabinde İstiklal Marşı okundu. Müftülük personeli Selman Gündoğdu'nun Kuran-ı Kerim tilavetinin arkasından Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz’ün duası ile açılış gerçekleşti. Köyceğiz İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Kaleli açılış konuşmasını yaptı. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak misafirlere hitap etti.

Hakem Heyetinin toplantısından sonra tozkoparanla güreşler başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanlar Ata sporunu yaşatmak için er meydanına çıktı. Köyceğiz Toparlar Mahallesi Kazancı Çayırı güreş alanında gerçekleşen Geleneksel Köyceğiz Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri birbirinden ünlü başpehlivanları ağırladı. Güreş Alanı’nda düzenlenen organizasyonda 45 başpehlivan ve farklı boylardan dört yüze yakın güreşçi mücadele etti.

Başpehlivanlık finalinde İsmail Balaban ve Orhan Okulu karşı karşıya geldi. İsmail Balaban Orhan Okulu’yu yenerek şampiyon oldu. Derece yapan güreşçiler madalya ve kupa ile ödüllendirildiler. Açık artırmada, Osmanlı Ocakları İl Başkanı Hüseyin Çakır 700 bin lira ile Geleneksel Köyceğiz Belediyesi 8. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Güreş Ağası olarak seçildi. Köyceğiz Yağlı Pehlivan Güreşlerini çok sayıda güreşsever ilgiyle izledi.

İHA