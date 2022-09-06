Kouassi Karagümrük ile anlaştı!

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor , bir yandan da yabancı kontenjanını azaltmaya çalışıyor.

Bordo-mavililer, yabancı kontenjanında yer açmak için takımdan ayrılması gündeme gelen Jean Evrard Kouassi'ye transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

27 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Oyuncu yarın sabah sözleşme imzalamak için İstanbul'a gidecek.

Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a imza atan Fildişili futbolcu, bordo-mavili forma altında çıktığı 22 maçta 1 kez fileleri havalandırdı. (Sabah)