Koşukavak: İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık

TFF 1.Lig'in 28.haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Koşukavak, "İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık. Uzatma dakikalarında bulduğumuz golle 1 puan almayı başardık" ifadelerini kullandı.

14 Mart 2020, Cumartesi 20:25 Son Güncelleme:
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Koşukavak: İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ilk yarıda yedikleri gollerle oyundan uzaklaştıklarını söyledi. İki takımın da ligde iddialı bir konumda oluşunun maçın zorluk derecesini de artırdığını belirten Koşukavak, "Oyun başladı ve böyle zorlu bir deplasmanda 5. dakikada yenik duruma düştük. Ardından 35. dakikada 2-0 geri düştük. Bu durum bizim ilk yarıda oyuna tutunmamızı zorlaştırdı, oyun aidiyetimizi kaybettik. İkinci yarı daha riskli oynamamız gerekiyordu. 47. dakikada golü bulunca yaptığımız değişikliklerle dizilişi de değiştirdik. İkinci yarıda daha önde oynamaya başladık. Uzatma dakikalarında bulduğumuz golle 1 puan almayı başardık." ifadelerini kullandı.


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