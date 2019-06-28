Kostas Sloukas sözleşmesiin uzattı

Turkish Airlines Euroleague'de üst üste beş kez Final Four'da mücadele eden Fenerbahçe Beko, kadrosunu korumak için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Sarı lacivertliler; Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas ile yeniden anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki yıldız, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Bu sezon Turkish Airlines Euroleague'in en iyi 5'ine seçilen Sloukas, Avrupa'nın önemli takımlarının listesinin başında yer alıyordu. Barcelona ve Olympiakos'tan resmi teklifler alan 1.90'lık guard, Fenerbahçe Beko'yu geri çevirmedi ve 2015 yılında katıldığı sarı lacivertlilerle yola devam etme kararı aldı.

Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geride bırakan Kostas Sloukas, 11.8 sayı 2.2 ribaund 4.8 asist ile forma giyerken yüzde 45 üç sayılık isabet buldu.

Kostas Sloukas'ı kadroda tutmayı başaran Fenerbahçe Beko daha önce; Jan Vesely, Bobby Dixon, Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu'nun da sözleşmelerini uzatmıştı." (Bein Sports)