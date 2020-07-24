Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, daha önce anlaşmaya vardığı Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kostas Sloukas, attığı imza ile birlikte 2012 ve 2013'te EuroLeague şampiyonluğu yaşadığı eski takımına geri dönerken imza töreninde kulüp başkanları Messrs. Panagiotis ve Giorgos Angelopoulos da yer aldılar.

Son 5 sezonda Fenerbahçe forması giyen Sloukas, Sarı-Lacivertliler ile de 1 EuroLeague, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.