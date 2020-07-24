Kostas Sloukas, Olympiacos'a imzayı attı

Son dakika haberi... Turkish Airlines EuroLeague'deki Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan eski oyuncusu Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattı.

24 Temmuz 2020, Cuma 19:23 Son Güncelleme:
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Kostas Sloukas, Olympiacos'a imzayı attı

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Yunanistan temsilcilerinden Olympiacos, daha önce anlaşmaya vardığı Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Kostas Sloukas'ı kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. 

Kostas Sloukas, attığı imza ile birlikte 2012 ve 2013'te EuroLeague şampiyonluğu yaşadığı eski takımına geri dönerken imza töreninde kulüp başkanları Messrs. Panagiotis ve Giorgos Angelopoulos da yer aldılar. 

Son 5 sezonda Fenerbahçe forması giyen Sloukas, Sarı-Lacivertliler ile de 1 EuroLeague, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. 

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