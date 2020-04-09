Kostas Sloukas: Obra giderse işler değişir!

Avrupa’da basketbol durdu ama transfer piyasasındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Hakkında en çok spekülasyon çıkan isim ise Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Kostas Sloukas... Yunan guard, hakkındaki söylentilerle ilgili olarak ülkesinde Ta Nea Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Sloukas, “Olympiakos ya da Panathinaikos’a gideceğim yönünde dedikodular var. Bu senaryoları ben de okuyorum. Ancak Fenerbahçe ile 1 yıl daha garanti sözleşmem var. İçinde bulunduğumuz sıra dışı durum nedeniyle değişik düşüncelere sahip olsam da bu, kontratım olduğu gerçeğini değiştirmiyor” ifadelerini kullandı. Yunan guard, “Ancak Obradovic’in ayrılacağı yönündeki güçlü iddialar gerçeğe dönerse, o zaman işler değişir” diye konuştu.

‘Virüs Moskova’da bulaştı’

Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko’da bazı isimlerin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması hakkında da konuştu. Başarılı oyuncu, “Anladığımız kadarıyla arkadaşlarım Khimki ile Moskova’da oynarken bu virüsü kaptı. Ben o maçta oynamamıştım ve İstanbul’da kalmıştım. Bu durum hepimizi korkuttu. Umarım her şey kısa sürede yoluna girer” dedi. Sloukas, Avrupa’da her yerde salgının ilerlediğini söyleyerek, “Ne olursa olsun Euroleague’in iptal edilmesi gerektiğine inanıyorum” yorumunu yaptı.

Son iddia Real Madrid

Sloukas için Olympiakos, Panathinaikos ve Maccabi söylentilerinin ardından bir iddia da İspanya’dan geldi. Çıkan haberlerde; Real Madrid’de Reyes’in emekliye ayrılacağı, Carroll’ın transfer olacağı, Mejri’yle ise yeni sözleşme imzalanmayacağı kaydedildi. İspanyol devinin bu isimlerin yerine iki önemli transfer yapmak istediği; bu isimlerin Kostas Sloukas ile Ekpe Udoh olduğu belirtildi. Sloukas’ın Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi devam etmesine rağmen düşük ücretli bir çıkış maddesi bulunduğu, bu sayede transferin gerçekleşebileceği kaydedildi