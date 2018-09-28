Kostas Sloukas: "Hedef tüm kupalarda şampiyonluk"

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin tecrübeli isimlerinden Kostas Sloukas, düzenlenen medya gününde FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu.

Kendisinin ve takımın yeni sezon hedeflerine değinen Kostas Sloukas, "Her sezon, bir öncekinden daha iyi olmayı hedefliyorum. Bu kişisel hedeflerim arasında öncelikli olan fakat her şeyden önemlisi takım olarak kazanmaya devam edebilmemiz. Nitekim eğer takım olarak şampiyonluklar kazanır, başarılar elde edersek herkes gibi ben de oldukça iyi hissedebilirim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve takım için hedef yine tüm kupalarda şampiyonluk..." dedi.

Takıma yeni katılan isimlerle ilgili konuşan Sloukas, "Hem Tyler Ennis, hem Joffrey Lauvergne oldukça iyi transferler. Her geçen gün ne kadar iyi oyuncular olduklarını tekrar tekrar gösteriyorlar. Burada başarılı olacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Avrupa basketbolunun en iyi koçlarından Zeljko Obradovic ve Dusan Ivkovic ile çalışma şansı elde eden Yunan oyuncu, bu isimlerle alakalı "İkisi de Avrupa basketbolunun efsaneleri arasında yer alıyorlar. Onlardan çok şeyler öğrendim ve ikisiyle de çalışma şansı elde etmiş olmaktan gurur duyuyorum. İkisinin de nugüne kadar elde ettikleri başarılar, kazandıkları kupalar her şeyi açıklar nitelikte." diyerek görüşlerini paylaştı.

Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla dördüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan 28 yaşındaki oyuncu, "İstanbul'u çok seviyorum. Burada yaşamak bana gerçekten kendimi iyi hissettiriyor. Buradaki insanlar oldukça nazik oldukları gibi size de saygı duyuyorlar. Ben de bu şehrin, bu ülkenin insanlarına büyük saygı duyuyorum ve İstanbul'da kendimi çok iyi hissediyorum. Burası benim şehrim." dedi.

Orçun Konaklılar / FANATİK ÖZEL