Kostas Sloukas, Anadolu Efes serisinin üçüncü maçında sahada
Anadolu Efes'e karşı olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi ikinci maçından sonra babasının vefat haberini alan Fenerbahçe Beko'nun Yunan yıldızı Kostas Sloukas, serinin üçüncü maçında sahada olacak.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi ikinci maçından sonra Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Kostas Sloukas, babasının vefat ettiği haberini almıştı.
Babası Ioannis Sloukas'ı kalp krizi sonucunda kaybeden Sloukas, maçın ardından Yunanistan'a gitmişti.
Cenaze töreninin hemen ardından bugün İstanbul'a dönen Sloukas, Anadolu Efes'e karşı oynanacak serinin üçüncü maçında forma giyecek.