Fransızların saygın gazetesi L'Equipe, Galatasaray'ın Olimpik Marsilya'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou'nu 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen bu yaz takımdan göndereceğini ve kararın yönetim tarafından yıldız futbolcuya iletildiğini öne sürmüştü. Söz konusu haberin ardından Yunan golcünün menajeri Panos Galariotis'ten bir açıklama geldi.

Fransa'da yayım yapan Foot Mercato adlı internet sitesinin ulaştığı Galariotis, "Yazılanlar, aptallıktan ibaret. Kostas'ın Galatasaray'la 1 yıl daha kontratı var ve kendisi takımında mutlu." ifadelerini kullandı. Deneyimli santrfor, devre arasında geldiği Sarı Kırmızılılar'da şu ana dek 9 maçta boy gösterirken rakip filelere 2 gol göndermişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler