İtalya'da yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Yunan golcü Kostas Mitroglou için Olimpik Marsilya'ya transfer teklifinde bulunduğunu yazmıştı. Söz konusu haberin ardından 31 yaşındaki santrforun menajeri Panos Galariotis'ten de gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

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Fransız Foot Mercato sitesinin ulaştığı Galariotis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Evet, Kostas'ı isteyen bazı kulüpler var. Gelen teklifleri önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı. Mitroglou, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gol ve 1 asistle oynamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler