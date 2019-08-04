Kostas Mitroglou transferinde son dakika! İşte o teklif...

Galatasaray'ın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'nun geleceğiyle ilgili son derece hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde menajeri Panos Galariotis tarafından bazı kulüplerden teklif aldığı doğrulanan 31 yaşındaki santrforla ilgili bugün de Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Yahoo Sports Fransa, Nantes ve Leganes'in oyuncuyu kiralamak istediğini öne sürerken yıldız ismin maaşının bir kısmının ise Galatasaray tarafından ödenmesini teklif ettiğini duyurdu. Haberde Sarı Kırmızılılar'ın kulüple bir yıllık mukavelesi kalan Mitroglou'nu gözden çıkardığı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler