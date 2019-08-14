Kostas Mitroglou transferi için resmi açıklama geldi!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Olimpik Marsilya'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Kostas Mitroglou'nun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Yunan futbolcuyla yakından ilgilendiği iddia edilen Serie A ekibi Lecce'den hem Sarı Kırmızılılar'ın golcüsü hem de Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Emmanuel Adebayor'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Uzun bir süredir forvet arayışında olan ve bu doğrultuda Beşiktaş'ın yıldız ismi Burak Yılmaz için de resmi teklifte bulunan İtalyan kulübünün sportif direktörü Mauro Meluso, dün düzenlediği basın toplantısında "Mitroglou ve Adebayor'un takıma katılma ihtimalini dışlamıyorum. Ancak Eric Maxim Choupo-Moting ile kesinlikle ilgilenmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler