Mitroglou'nun maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Uzun bir toptu ve Donk pozisyonu takip etmeye devam etti. Kaleci çıktı ve hata yaptı. Ben de topu önümde buldum ve kaleye yolladım. İçeri girdiği için mutluyum tabii ki.

Takım arkadaşlarım sadece bu maç veya bu maç sonunda değil, hep benim yanımda oldular. Biz çok büyük bir aileyiz. Kenetlendiğimizi göstermek istedik. Bazen goller son dakikaya kalabilir. Bugün de önemli olan 3 puandı. Son dakikada gelen bu gol önemliydi. Hava şartları da bizi zorladı. İstediğimiz gibi değildi ama sonunda kazanmayı başardık.

Diğer taraftan savunmacılarımıza ve takımın yaptığı takım savunmasına dikkat çekmek istiyorum. Şampiyonluğa giden bu tür maçlarda rakibi sıfır golde tutmak önemliydi. Bu açıdan savunma oyuncularımıza da teşekkür ediyorum.

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