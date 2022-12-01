Kosta Rika - Almanya maçı iddaa oranları

Kosta Rika, Katar'daki Dünya Kupası serüvenine İspanya'ya 7-0 kaybederek başladı ancak, sonrasında Japonya'yı 1-0 yendiler ve Almanya karşısında da kazanırlarsa adlarını eleme turuna yazdıracaklar. Elbette beraberliğin de gruptan çıkmaya yettiği bir senaryo var fakat İspanya'nın onlara yaptığını, bir de Japonya'ya yapması gerek... Savunmanın bel kemiği, Konyasporlu Francisco Calvo sarı kart cezalısı ve bu kritik maçta arkadaşlarını yalnız bırakacak. TD Luis Fernando Suarez; "Rakibin gücünü biliyoruz. Maçın her anında zihinsel olarak kendimizi hazır tutmalıyız. Almanya'yı geçip gruptan çıkarsak bu harika olur..." dedi. Calvo'nun yokluğunda 5'li savunma bloğunun ortasında "Oscar Duarte, Juan Pablo Vargas & Kendall Waston" üçlüsü görev yapacak. Bir kanatta Joel Campbell, diğerinde Gerson Torres ya da Jewison Bennette olacak. En ileride Anthony Contreras forma giyecek.

KOSTA RİKA - ALMANYA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Almanya ise çok etkili başladığı, 67'de İlkay Gündoğan ve Thomas Müller kenara gelene kadar skorun nasıl 1-0'da kaldığını anlamadığımız maçta Japonya'ya 2-1 kaybetmişti. İspanya maçında da her şey bitti derken 83'te Niclas Füllkrug ile 1-1'i buldular ve son maç öncesi hâlâ gruptan çıkma şansları devam ediyor... Kosta Rika'yı 2 ya da 3 farklı geçerlerse, Japonya da İspanya ile 0-0 ya da 1-1 berabere kalsa bile gruptan çıkacaklar. Müller; "Kosta Rika'ya saygı duyuyoruz ama İspanya onları 7-0 yendiyse biz de 8-0 yenebiliriz. Yine de bu skorun olabileceğini düşünmek pek gerçekçi değil..." dedi. TD Hansi Flick hücumda "Müller & Füllkrug" ikilisini tercih edecek. Sakatlığı geçen Leroy Sane'yi sola, Jamal Musiala'yı sağa atacak. Orta saha İlkay Gündoğan ve Joshua Kimmich'e emanet. Hafif sakatlığı bulunan David Raum iyileşti; ilk 11'de olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kosta Rika, 2022'de oynadığı 14 maçın 10'unu kazandı. 10 galibiyetin 8'inde kalesini gole kapattı!

- Almanya, 2022'de oynadığı 11 maçın sadece 3'ünü kazanbildi. (2 mağlubiyet - 6 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Almanya en az 3 farklı kazanır" oldu! %15'lik kesim Almanya'nın Kosta Rika karşısında farklı bir galibiyet alacağını düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Grubun diğer maçında, Japonya ile İspanya kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI ALİCAN KOÇAK'TAN "JAPONYA-İSPANYA" YORUMU

İspanya bu maçtan 1 puan alsa bile gruptan çıkacak ama kazanarak lider çıkmak isteyeceklerdir. Şu ana kadar turnuvanın en iyi takımları arasındalar. Hücumda çok akışkanlar. Japonya ise Kosta Rika'ya yenilerek gruptan çıkma şansını zora soktu. İspanya ile berabere kalsalar dahi gruptan çıkma ihtimalleri var ancak çok düşük. Dolayısıyla onların da kazanması gerekiyor. Almanya maçında olduğu gibi yine bir sürpriz yapabilirler mi? Bence zor. Ama şanslarını da sonuna kadar zorlayacaklardır. Bu zorlu maçta en az 3 gol izleriz. "2.5 ÜST" öneriyorum.