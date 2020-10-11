Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, yaşadığı sakatlık sürecinden çıkmaya hazırlanırken ülkesinde büyük tepki gördü. Sakatlığı nedeniyle Kosova Milli Takımı kadrosunda yer almayan Muriç'in, Lazio'nun genç takımıyla oynadığı hazırlık maçında forma giymesi ülkesinde büyük tepkilere neden oldu. Gazeta Olle, "Sakatlığı nedeniyle Kosova'ya katılmadı ama korkmayın çünkü Vedat Muriç çok iyi" ifadelerini kullanırken sosyal medya üzerinden Kosovalı futbolseverler de oyuncuya tepki gösterdiler.

Fakat Lazio'da özellikle teknik direktör Simone Inzaghi, sakatlığı bulunan Muriç'in Sampdoria ile deplasmanda oynanacak maça yetişmesini istiyor. Vedat Muriç de fiziksel olarak iyi duruma gelmesi gerekliliği ile milli takımdan affını istemiş ve bu gerekçe de teknik direktör Bernard Challandes tarafından kabul edilmişti. Yine de Lazio forması ile bir maçta görülmesi Kosovalı taraftarlarda büyük öfkeye neden oldu.

Kendisine yöneltilen eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap veren Muriç, hem sakatlık hem de Covid-19'a yakalanması ile zor bir dönem geçirdiğini ifade etti fakat şu an için bu gerekçe taraftarlarca tam anlamıyla kabul görmedi.