Kosova Milli Takımı, Güney Kıbrıs karşısında gol oldu yağdı. UEFA Uluslar C Ligi 2. grup maçında Vedat Muriç ve Galatasaraylı Rashica'nın formasını giydiği Kosova Güney Kıbrıs'ı farklı mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.





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5 gollü galibiyet

Kosova'da oynanan mücadeleyi ev sahiba takım 5-1 mağlup etti. Maça 11 başlayan ve 90 dakika sahada kalan Muriç 2 gol bir asistlik performans sergiledi. Golcü oyuncunun son golünde asisti Galatasaraylı Milot Rashica yaptı. Rashica 82. dakikada oyuna dahil olmuştu.

İlk maçı 2-0 kazanmışlardı

İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Kosova'da ev sahibi takımının diğer gollerini Florent Muslija, Donat Drudhani ve bir dönem Erzurumspor forması giyen Elbasan Rahsani attı.

Türkiye'den tanıdık isimler

Kosova milli takımında Süper Lig 'den bir çok isim forma giyiyor. Kasımpaşa'da oynayan Bersant Celina ve Florent Hadergjonaj 11'de mücadeleyi başladı. Fatih Karagümrük forması giyen Ibrahim Dresevic ile Konyaspor forması giyen Zymer Bytyqi'de maçta süre alan isimler oldu.

Rashica asist yaptı!

Galatasaray 'ın sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica da maçın 82. dakikasında oyuna dahil oldu. Rashica, Muriç'in ikinci golünde asisti yapan isim oldu.