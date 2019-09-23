Doğanspor’un 81 yıllık köklü tarihi, Düzyurtspor’un 1986 yılından bu yana içi başarılarla dolu yaşam serüveninden doğan bu mozaik yapı birbiriyle harmanlanarak Hekimoğlu Trabzon FK’nın güçlü bir şekilde doğmasına neden oldu.

"Müzemizde bu kulüpleri de yaşatıyoruz"

Yeni hedeflerle ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu yaptığı açıklamada, “Hekimoğlu Trabzon FK adıyla lige katıldığı ilk yılında grubunda şampiyon olan kırmızı lacivertli ekibimiz, tarihten gelen misyonu, vizyonu ve gelenekçi kulüp yapısıyla Trabzon ve Türkiye’de binlerce insanını gönlünde taht kurmayı başarmıştır. Bizlerde Hekimoğlu Trabzon FK Yönetim Kurulu olarak her iki kulübün misyonunu ve adını yaşatma adına başarılarının simgesi olan kupa ve madalyaları yeni yapılan tesislerde oluşturulan müzede sergiliyoruz. Tesislerdeki ana binanın hemen girişinde yer alan müze de Doğanspor ve Düzyurtspor’un kulüplerinin amblemleri bulunuyor. Kulübümüzü ziyaret gelenlerin büyük beğenisini toplayan bu müze, başarılarımızın sayısı arttıkça daha da genişletilecektir” dedi.

İHA