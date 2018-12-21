Koşarak başarıyorlar

Türkiye’nin uluslararası ölçekteki en modern tesislerinden biri olan Söğütlü Atletizm Sahasında yapılan çalışmalara katılan çocukların performanslarının umut verici olduğunu söyleyen Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Sağlıklı bireyler ile birlikte belki de yeni şampiyonlar geliyor” dedi.

Yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Öztürk “Biz öncelikli olarak ülkemizin geleceği çocuklarımızın herhangi bir sporla iç içe olmasını önemsiyoruz. Böylece hem sağlıklı bir gelişim dönemi yaşayacak, zararlı alışkanlıklardan uzak kalacaktır. Sonrasında içlerinden yetenekli olanları da yeni şampiyonları yetiştirmek için Türk sporuna armağan etmek istiyoruz. Çocuklarımızın yakında büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Spor yapan çocukların derslerinde daha başarılı olduğuna dikkat çeken Akçaabat İlçe Müdürü Engin Uzun, “Sporla stresini atan, disiplinli çalışmayı öğrenen, konsantrasyonunu artıran çocukların bu gelişimleri, derslerine de olumlu olarak yansıyor. Anne-babaların hangi branş olursa olsun çocuklarını spora yönlendirmeleri çok önemli. Her çocuğun yapabileceği, ilgi duyacağı bir branş mutlaka vardır” şeklinde konuştu.

İHA