Koşan ve coşan bir Galatasaray!

Galatasaray ara transferde ilk hamlesini kondisyoner Alberto Bartali’yi göreve getirerek gerçekleştirdi. Maç içerisinde inişler, çıkışlar yaşayan, fizik kondisyon olarak yeterli durumda olmayan sarı-kırmızılılar, bu şekilde sakatlıkların azalmasının beklentisi içerisinde...

Catania ve Livorno takımlarının başında bulunduğu dönemlerde Bartali ile birlikte çalışan ve kendisini en iyi tanıyan isim olan teknik direktör Cristiano Lucarelli, Milliyet’e yaptığı açıklamada eski çalışma arkadaşının yeni adresinde başarılı olacağını söyledi. İtalyan futbolunun önemli isimlerinden olan Lucarelli, “Fiorentina, Napoli, Sampdoria ve Zenit gibi daha birçok önemli kulüpte çalıştı. Zenit’te Spalletti ile çok iyi işlere imza attılar. Bartali geldikten sonra Zenit iki yıl üst üste şampiyonluk yaşadı” diyerek şöyle devam etti:

“Bartali tam bir profesyoneldir. İşine çok vakit ayırır, titizlikle üzerinde durur ve çok hazırlıklıdır. Futbolcuyu maça hazırlamak anlamında çok deneyimli bir isim. Bartali’nin çalıştırdığı takımlar kısa bir süre içerisinde daha dinamik hale gelir. Bizim takımlarımızda da böyle olmuştu. Çok kuvvetli çalışmalar yaptırır, antrenman metotları oldukça sıkıdır. Bu durum belki ilk başta futbolcuların biraz canını sıkabilir ancak hafta sonu maça çıkıp, iyi sonuçlar gelmeye başlayınca anlayacaklardır.”

‘KENDİSİ UZMANDIR"

Bartali’nin en çok önem verdiği noktalardan bir tanesi takımın ritmini ayarlamak olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, “Yaptırdığı çalışmalar oyuncuların daha güçlü ve dayanıklı bir hale gelmesini esas alır. Galatasaray da kısa bir süre içerisinde 90 dakika boyunca koşan, enerjik bir takım haline gelecektir. Galatasaray’daki sakatlık sorununda da gerileme olur. Çünkü kendisi fizik-performans uzmanıdır. İstanbul’da başarılı olacağını düşünüyorum” dedi.

Lucarelli (solda) ile Bartali, Livorno ve Catania’da, uyumlu bir birliktelikle görev yapmışlardı.

Kaynak: Skorer / Onur Dinçer