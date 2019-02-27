Korpse: “Teklifleri değerlendireceğimi yazar yazmaz 3 takım yazdı”

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde sezona Beşiktaş ile başlayan Korpse, kısa bir süre önce Dark Passage kadrosuna dahil olmuştu. Espor Sahnesi’nde sorularımızı yanıtlayan destek oyuncusu, gelen teklifleri değerlendirdiği süreçte 3 takımın kendisine yazdığını belirtti.

Korpse’un konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Ben onu (Gelen teklifleri değerlendireceğini belirttiği tweeti) yazar yazmaz 3 takım yazdı zaten direkt. Yani Beşiktaş’ta da devam edebileceğimi düşünüyordum aslında, biraz haksızlık oldu gibi sanki ama direkt Dark Passage’a geldim. Dark Passage beni istedi onu yazar yazmaz, direkt Dark Passage’da buldum kendimi.” (Playerbros)