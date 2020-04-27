Virüsün en etkili olduğu ikinci Avrupa ülkesi İspanya La Liga takımlarından Valencia'nın yıldız futbolcusu Ezequiel Garay, yeşil sahalarda koronavirüsüne yakalanan ilk isimlerden olurken eşi Tamara Gorro sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Ebeveynlerin sorumsuz davrandığını söyleyen Gorro, "Bazı anne ve babalar çocuklarıyla parklara gitmeye deam ediyor, futbol oynuyorlar, sahile gidip yürüyüş yapıyorlar. Her gün ölen insanlar için hiçbir bok yapmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da 1.6 milyon takipçiye ulaşmasını çıplak pozunu paylaşarak kutlayan Gorro, şu sözleri sarfetti:

Zamanını ve hayatını biz kurtarmak için harcayan sağlıkçılar bu lanet şeyleri görmek için yapmıyor. Bu kuralları onaylarız ya da onaylamayız ama net olan şu ki; eğer iş birliği yapmazsak ülkeyi bundan kurtaramayız. Bu nedenle, sen, baban veya annen, bugün o kalabalıkta olanlar ve sen hiçbir şeyi umursamadınız. Teşekkürler, bugün bir kişiyi daha ölüme yolladınız. Utanıyorum. Geçtiğimiz gün çocuklarının maskeli fotoğrafını paylaşan Gorro, "Dürüst olmak gerekirse sizi maskeyle gördüğüm için üzgünüm. Ama sadece çocuklarım ve yeğenlerimden değil, yaşadığımız bu kabusta tüm çocuklarla gurur duyuyorum" dedi.