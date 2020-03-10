Koronavirüsü futbola yapıştı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü, futbol dünyasını tehdit etmeye devam ediyor. İtalya Milli Olimpiyat Komitesi, Serie A dahil ülkedeki tüm spor karşılaşmalarının 3 Nisan’a kadar ertelenmesini istedi.

Son kararı başbakanlık verecek. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, ülkenin en üst düzey futbol ligi, Ligue 1 maçlarının 15 Nisan’a kadar seyircisiz ya da en fazla bin kişilik seyircinin katılımıyla oynanacağını açıkladı.

Ayrıca PSG’nin, yarın ilk maçta 2-1 yenildiği Borussia Dortmund’la Paris’te oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş mücadelesinin de seyircisiz oynanacağı belirtildi. Virüs nedeniyle Romanya’da ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan’da da önümüzdeki iki hafta boyunca lig maçları taraftarsız oynanacak.

Bu arada FIFA, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran’da oynanması planlanan Dünya Kupası Asya Elemeleri maçlarının, ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.