Yeni yılla birlikte felaket haberleri üst üste gelirken, son olarak Çin’in Wuhan kentinde çıktığı belirtilen ve ülke genelinde etkili olarak tüm dünyayı tehdit altına alan koronavirüsü, sonunda futbolu da vurdu. Normalde 22 Şubat’ta başlaması planlanan Çin Süper Ligi’nde yeni sezon, futbolun bütün unsurlarının virüs vakalarından etkilenmemesi adına ileri bir tarihe ertelendi. Ayrıca bütün seviyedeki liglerin de durduruduğu açıklandı. Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen Anderson Talisca ile Dusko Tosiç’in yanı sıra Yaya Toure, Marouane Fellaini, Oscar, Hulk, Paulinho, Marko Arnautovic ve Salomon Rondon gibi dünyaca ünlü yıldızların geleceklerinin ne olacağı da merak konusu oldu.

170 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de ve Avrupa’da transfer dönemi bugün sona ereceği için söz konusu futbolcuların Avrupa’daki bir takıma gitmesi zor gözüküyor... Şu an ülkede koronavirüs vakalarında 170 kişi hayatını kaybederken, virüs bulaşan kişi sayısının 7 bin 711’e yükseldiği, bu sayının artmasından endişelenildiği bildirildi. Elbette sadece virüsten futbol değil, diğer spor branşları da etkilendi. 15-16 Şubat’taki Erkekler Alp Disiplini Dünya Kupası ile 13-15 Mart’taki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası iptal edilirken, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Çin’deki koronavirüs vakaları nedeniyle kadınlar olimpiyat elemelerinden birinin yerini değiştirdi.

Kadın takımı karantinada

6-9 Şubat tarihlerinde Çin’in Foshan kentinde düzenlenmesi planlanan kadınlar olimpiyat elemelerinin aynı tarihte Sırbistan’da yapılacağı kaydedildi. Formula 1 yönetimi de 17-19 Nisan’daki yarış öncesinde gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu. Bu arada Olimpiyat Elemeleri için Avustralya’da olan Çin Kadın Milli Futbol Takımı kafilesinin de, virüs tehdidi sebebiyle tüm kontrollerinin tamamlanmasına kadar yaklaşık 5 gün kaldıkları otelden dışarı çıkmamaları istendi.

Koronavirüsü nedir?

İnsan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. İnsanlarda ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. Belirtileri arasında; iştahsızlık, kilo kaybı, yüksek ateş, halsizlik, karın bölgesinde şişme, solunum sorunları, nezle, psikolojik durum değişiklikliği, mutsuzluk yer alır. Tanı için en sık kullanılan yöntem, kan testleridir.

*Talisca *Oscar