  • Spor Haberleri
  • Haberleri
  • Koronavirüse tedbir amacıyla Bulgaristan’da maç ertelendi

Koronavirüse tedbir amacıyla Bulgaristan’da maç ertelendi

Bulgaristan 1. Futbol Ligi’nde Ludogorets ile Arda Kardzhali arasında 1 Mart Pazar günü oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla 18 Mart’a ertelendi.

28 Şubat 2020, Cuma 23:30 Son Güncelleme:
- A +
Koronavirüse tedbir amacıyla Bulgaristan’da maç ertelendi

Bulgaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, son dönemde virüsün hızla yayıldığı İtalya’nın temsilcilerinden Inter ile UEFA Avrupa Ligi rövanşında hafta içi deplasmanda karşılaşan Ludogoretsli futbolcuların, tedbir amacıyla bir takım testten geçirildiği belirtildi.

Futbolculara yapılan ilk testte Kovid-19’a rastlanılmamasına rağmen gelecek hafta bir takım başka testlerin de yapılacağı ve bunların sonuçları belli olana kadar Ludogorets’in lig maçına çıkmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Ludogorets’in ligde 1 Mart Pazar günü deplasmanda Arda Kardzhali ile yapacağı karşılaşma, 18 Mart Çarşamba gününe ertelendi.

(AA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...