Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiler! Chilwell, Sancho ve Abraham...

İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Gareth Southgate, koronavirüs protokollerini ihlal eden 3 isim Chilwell, Sancho ve Abraham'ı Galler maçında oynatmayacak.

08 Ekim 2020, Perşembe 10:54 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiler! Chilwell, Sancho ve Abraham...

Chelsea forması giyen Chilwell ve Dortmund'un yıldızı Jadon Sanhco, bir başka Chelsea'li Abraham'ın doğum gününe katıldı. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan 3 isme Gareth Southgate'ten kesik geldi. Southgate, 3 ismi Galler ile bugün oynanacak hazırlık maçının kadrosuna almadı.

3 isimle birlikte 20 kişinin de partide yer aldığı ortaya çıkarken, Abraham ve Sancho sürpriz partiden dolayı özür diledi. Ancak onların bu özrü yeterli olmadı.

Daha önce sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan Mason Greenwood ve Phil Foden'i milli takıma almayan Southgate, bu isimlere olayın ardından 3 maçta da görev vermemişti.

NTV Spor


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