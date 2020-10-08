Koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiler! Chilwell, Sancho ve Abraham...

Chelsea forması giyen Chilwell ve Dortmund'un yıldızı Jadon Sanhco, bir başka Chelsea'li Abraham'ın doğum gününe katıldı. Sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan 3 isme Gareth Southgate'ten kesik geldi. Southgate, 3 ismi Galler ile bugün oynanacak hazırlık maçının kadrosuna almadı.

3 isimle birlikte 20 kişinin de partide yer aldığı ortaya çıkarken, Abraham ve Sancho sürpriz partiden dolayı özür diledi. Ancak onların bu özrü yeterli olmadı.

Daha önce sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan Mason Greenwood ve Phil Foden'i milli takıma almayan Southgate, bu isimlere olayın ardından 3 maçta da görev vermemişti.

NTV Spor



