Koronavirüs tarımın yıldızını parlattı

Küresel koronavüris salgını sürecinde devletler yalnızca sağlık konusunda önlem almadı. Tüm dünyada gıda ve tarım ürünleri ihracatı da kontrol altına alındı. Bu süreçte ithalatçı ülkeler büyük zarar görürken kendi kendine yetebilen ülkeler sorun yaşamadı. Salgınla birlikte tarımda kendine yeter ülke olmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım demek gıda güvencesi demektir. Gıda güvencemizi sağlamak için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız” diye konuştu.

Dengeli beslenmek önemli

Hastalıklarla mücadelede yeterli ve dengeli beslenmenin ilaç kadar önemli olduğunu vurgulayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Çiftçimiz pandemi sürecinde fedakârlık göstererek üretmeye devam etmiş, gıda arzında kesinti yaşanmasına müsaade etmemiştir. Bir alkışı da emektar çiftçimiz hak ediyor” dedi.

‘Dışa bağımlı olmamalıyız’

Salgın sürecinin tarım ülkesi olmanın kıymetini anlamamızı sağladığına işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise, “Toplum sağlığı için salgın dönemlerinde başka ülkelerden ithalat yapmak mümkün olamayabiliyor. Üretim politikamızı, tarımda mümkün olduğu kadar dışa bağımlı olmamak üzerine kurmalıyız. Tarımsal üretim planlarımız, teşvik sistemimiz; mevsime, yıla göre değil daha uzun vadeli tasarlanmalı. Ana gayemiz, tarım sektöründe sürdürülebilirlik olmalı” diye konuştu.

Tarıma 241 milyar TL’lik finansman desteği

Tarım sektörüne 156 yıldır finansman desteği sağlayan Ziraat Bankası’nın son 10 yılda üreticilere kullandırdığı tarım kredileri 241 milyar TL’yi aştı. Banka bu sürede 5 milyon üreticiye finansman desteği sağladı. Ziraat Bankası Tarım Bankacılığından Sorumlu Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, “Halen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin bankamızdaki kredi miktarı 70 milyar Lira’nın üzerine çıktı.Bu kredilerin yaklaşık yüzde 78’i Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önemli miktarda faiz desteği verdiği kredilerden oluşuyor”dedi.

‘Tarım bir ülke meselesidir’

Ziraat Bankası için tarımın stratejik önemde milli bir mesele olduğunu ifade eden Pişmaf “Bankamız tarımın finansmanını ve bu alanda verdiği hizmetleri de aynı şekilde görmektedir. Bu nedenle, üreticilerimize verdiğimiz desteği, gerek kredi ve diğer bankacılık enstrümanları ile gerekse diğer alanlarda verdiğimiz hizmetlerle her geçen gün geliştirerek artırıyoruz” ifadesini kullandı.

‘Çiftçinin değeri anlaşıldı’

Koranavirüs salgınının tüm sektörleri olduğu gibi tarım sektörünü de etkilediğini dile getiren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Ancak bu salgın çiftçilerimizin değerinin daha iyi anlaşılmasını sağladı”dedi.

VakıfBank olarak hasat ödemeli ve uygun faizli kredi ürünleri ve 6 ay faizsiz alışveriş imkânı sağlayan Tarımkart’ın da içinde bulunduğu 50’yeyakın bankacılık ürünüyle yıllardır çiftçilerin yanındaki güç olmaya devam ettiklerini dile getiren Çelebi, “Çiftçilerimizin bu zor dönemi en az hasarla atlatması ve üretimlerine kesintisiz olarak devam etmesinin ülkemiz için kritik öneme sahip olduğu düşüncesiyle VakıfBank olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız’ın liderliğinde çeşitli tedbirler aldık. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kredi ve borç ödemelerinde üç ay ertelemeden yeni kredi desteklerine kadar, her alanda büyük destekler açıkladık. Başvuruları dijital kanallarımızdan almaya ve hızlıca değerlendirmeye başladık” dedi.

“Tütünümüz dünyada ilgi görüyor”

Geçen yıl 48 ülkeye toplam 909 milyon Dolar’lık tütün ve tütün mamulü ihracatı gerçekleştirildi. Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde yaptığı açıklamada, tütünün tarım ürünleri içinde en fazla döviz girdisi sağlayan ürünlerden birisi olduğuna söyledi. Altıntaş, “Anadolu topraklarında yetişen, çiftçilerimizin mahareti, ülkemizdeki iklim koşulları ve toprağımızın özellikleri ile kendine has kaliteye sahip olan tütünümüz, dünya pazarlarında büyük ilgi görmeye devam ediyor” dedi.

Tarlaya uzaktan takip

Vodafone, koronavirüs salgını sebebiyle değişen günlük düzen ve iş yapış şekillerine uygun çözümler sunuyor. Vodafone Business’ın Dijital Tarım İstasyonu projesi, gıda tedarik zincirinde önemli rol oynayan çiftçilere tarlalarını ve mahsullerini 24 saat uzaktan takip etme imkanı veriyor. Çiftçiler cep telefonlarına gelen uyarılar çerçevesinde evlerinden tarımsal operasyonlarını uzaktan yürütebiliyor. Toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren Dijital Tarım İstasyonu çözümüyle hem çiftçiler hem ürünler güvende kalıyor. Belediyeler ve ziraat odaları da bu çözümleri kullanarak çiftçilerin hayatını kolaylaştırıp ürünlerini korumalarına destek veriyor. Tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin,insanların sağlığının ön planda olduğu bu dönemde toplumun her kesimine uzaktan çalışmalarını sağlamak ve hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunmak için çalıştıklarını vurguladı.

Tarım ürünleri ihracatı arttı

Türkiye’nin ihracatı 2020 yılının Ocak-Nisan döneminde yüzde 13.3’lük düşüş yaşadı. Ancak tarım ihracatı yüzde 3’lük artışla 7.5 milyar Dolar’dan 7.8 milyar Dolar’a yükseldi. Fındık ihracatı yüzde 32.6’lık artışla 568 milyon Dolar’dan, 754 milyon Dolar’a çıkarken, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 21.6’lık artışla 621 milyon Dolar’dan, 756 milyon Dolar’a çıktı. Meyve sebze mamulleri ihracatı yüzde 13’lük yükselişle 500 milyon Dolar’dan, 565 milyon Dolar’a ulaştı. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatı ise yüzde 4’lük gelişimle 2 milyar 404 milyon Dolar’a yükseldi.