Koronavirüs kuralları geçerli

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Beşiktaş’ın PAOK’a deplasmanda konuk olacağı karşılaşma, hem seyircisiz hem de tek maç üzerinden olacak. Selanik’te yapılacak karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

25 Ağustos 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Koronavirüs kuralları geçerli

Beşiktaş, PAOK’u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-Beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse Play-Off’ta mücadele hakkı elde edecek. Bu akşamki karşılaşmada elenen taraf, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

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