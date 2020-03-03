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Koronavirüs buz hokeyinde 6 Dünya Şampiyonası’nı iptal ettirdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası organizasyonu iptal edildi.

03 Mart 2020, Salı 19:28 Son Güncelleme:
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Koronavirüs buz hokeyinde 6 Dünya Şampiyonası’nı iptal ettirdi

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonundan (IIHF) yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün yayılma tehlikesini tartışmak üzere 2 Mart’ta gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul’da düzenlenmesi planlanan şampiyonanın da yer aldığı 6 organizasyonun iptaline karar verildi.

İptal olan IIHF şampiyonaları şöyle:

18 yaş altı erkekler:

2. Lig A Grubu, 22-28 Mart Tallinn, Estonya

2. Lig B Grubu, 23-29 Mart Sofya, Bulgaristan

3. Lig A Grubu, 16-22 Mart İstanbul, Türkiye

3. Lig B Grubu, 29 Mart-4 Nisan Kockelscheuer, Lüksemburg

18 yaş altı kızlar:

1. Lig B Grubu, 28 Mart-3 Nisan Katoviçe, Polonya

2. Lig A Grubu, 29 Mart-3 Nisan Jaca, İspanya

2020 IIHF Buz Hokeyi Kadınlar Dünya Şampiyonası ile Nisan ve Mayıs 2020’de oynanacak tüm şampiyona programlarının ise devam edeceği duyuruldu.

AA

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