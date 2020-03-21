’Korona zamanında başarısız arayış’

Fenerbahçe’deki teknik direktör belirsizliği, yabancı basında da gündem oldu.

21 Mart 2020, Cumartesi 07:21 Son Güncelleme:
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’Korona zamanında başarısız arayış’

Ligablatt.de internet sitesi, SarıLacivertliler ile ilgili olarak, “Korona zamanında başarısız, teknik adam arayışı” başlığıyla bir haber yayınladı. Semih Özsoy’un, “Kısa sürede, muhtemelen hafta sonuna kadar yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız” dediği ancak bu sözlerin 2 hafta önce sarf edildiği vurgulandı. Koronavirüsü salgınının yönetimin işlerini daha da zorlaştırdığı belirtilerek, “Yabancı adaylarla yüz yüze görüşme imkanı çok zor. Yöneticiler ülke dışına çıkmıyor, hoca adayı da Türkiye’ye gidemez. Yönetim telefonla görüşmede edineceği izlenimlere ve teknik direktörle ilgili istihbaratlara güvenmek zorunda” yorumu yapıldı.

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