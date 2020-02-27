Korona uyarısı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık 40’dan fazla ülkede can kayıplarına yol açan koronavirüsü tehtidi sporu da durdurma noktasına getirdi. Avrupa’da özellikle de İtalya’da salgının bir anda yayılması ve şu ana kadar 10 kişinin ölümüne neden olması, bu kıtada da birçok maçın, organizasyonun yerinin değiştirilmesine ya da ertelenmesine neden oldu. Futbolda Serie A’daki 6

maçın seyircisiz oynanması kararı alınırken basketbol liginde de hem kadınlar hem de erkeklerde, hafta sonu oynanacak olan bütün maçların şu an için belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu. İtalya’da ayrıca para yüzme yarışları da daha önce ertelenmiş ve katılım gösterecek milli sporcularımız da yurda geri dönmüştü.

Kadın baskette maçlar Slovenya’ya alındı

Avrupa’da salgının hızının artması sebebiyle de bu kıtada yapılan organizasyonlar için de bir takım önlemler alınmaya başlandı. FIBA Kadınlar Euroleague ve EuroCup’ta mücadele eden İtalyan takımlarının maçlarının tümünün Slovenya’da oynanması kararı alındı.

Fenerbahçe ve Eczacıbaşı CEV’e başvurdu

Basketboldaki endişe voleybolda da yaşandı. CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde İtalyan rakiplerle karşılaşacak olan Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Vitra, İtalya’da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle Avrupa Voleybol Konfederasyonu’na (CEV) başvurarak maçların ertelenmesini istedi. Fenerbahçe Kulübü, konuyla ilgili olarak endişelerinin olduğu yönünde CEV’e (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) yazı yazarken, alınacak olan önlemleri sordu.

Nala nUral: Buraya gelmelerini de istemiyoruz

Eczacıbaşı Vitra Menajeri Nalan Uyar, konuyla ilgili olarak endişeli olduklarını ve CEV’e başvurduklarını belirterek, “Fenerbahçe ile başvuruda bulunduk. CEV, cumartesi günü Viyana’da bir toplantı yapacak ve başvuruları değerlendirecek. İki takımın da maçları virüsün en yoğun olduğu bölgeler olan Lombardia ve Toscana’da. Talebimiz karşılaşmaların ertelenmesi yönünde. Yarı final maçları ile final maçı arasında 35-40 günlük bir süre var. Bu süre zarfında çeyrek final karşılaşmalarını ileri bir tarihe atarak, yarı final maçlarını da daha sonra oynatabilirler. Şu andaki durumda ne gitmek istiyoruz ne de buraya gelmelerini andaki durumda ne gitmek istiyoruz ne de buraya gelmelerini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Euro 2020 ve 2020 Olimpiyatı beklemede

Koronavirüsü salgını yakın zamandaki organizasyonları vururken, uzun vaadede ise yaz ayında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası ile Olimpiyat Oyunları hakkında da son bilgiler verildi. Haziran-Temmuz’da oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na virüs için garanti veremeyen şehirler değiştirilecek. Tokyo’da Temmuz-Ağustos’ta organize edilecek olimpiyatların ise yapılıp yapılamayacağına veya başka ülkeye alınıp alınmayacağına Mayıs ayında Uluslararası Olimpiyat Komitesi karar verecek.

Dünya Şampiyonaları ertelendi

Sadece İtalya’da değil, Asya Kıtası’nda da Japonya’da ligler 15 Mart’a kadar ertelenirken Güney Kore’de de 13-15 Mart tarihleri arasında yapılması planlanan Dünya Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası, Birinci Futbol Ligi ve 22-29 Mart tarihlerindeki Dünya Masa Tenisi Şampiyonası da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.