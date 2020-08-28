Korona değil ırkçılık durdurdu!

ABD’de basketbol, beyzbol ve futbol gibi önemli liglerde yaşanan tarihi boykot, ülkenin birinci gündem maddesi oldu. Uzun süredir koronavirüs salgınıyla savaşan ABD, bir yandan da polisin siyahi kesime uyguladığı şiddet ve ırkçılıkla boğuşuyordu. Mayıs ayında George Floyd’un ölümü, tüm dünyada ırkçılık karşıtı eylemleri harekete geçirmişti. Hatta NBA’deki bazı oyuncular, ırkçılığına tepki çekmek adına, sezonun devamında oynamak istemediğini bile açıklamıştı. Buna rağmen bir şey değişmemiş ve Floyd’un hemen ardından polis şiddeti nedeniyle Manuel Ellis ‘Nefes alamıyorum’ diyerek vefat etmişti. Bıcağın kemiğe dayandığı an ise, geçen hafta 7 kurşunla sırtından vurulan ve felç kalma tehlikesi yaşayan Jacob Blake’in olayı oldu.

Beyzbol ve futbol ligleri de boykota katıldı

NBA oyuncuların öncülük yaptığı ligde sezon koronavirüsün ardından bu kez ırkçılık nedeniyle ikinci kez durdu. Milwaukee Bucks, Orlando Magic’le oynayacağı Play-off 5. maçına çıkmayarak boykot kararı aldıklarını açıkladı. Tarihi boykotun başlangıcını yapan Bucks’ın kararı sonrası aynı gece oynanacak Houston-O.CityThunder, Lakers-Portland maçları da boykotlar sonucu ertelendi. NBA’deki boykot kararını, diğer organizasyonlar da takip etti. ABD’de önceki gece ayrıca, Kadın basketbolunun en üst seviyesi WNBA’de, Ulusal Beyzbol Ligi (MLB) ve Ulusal Futbol Ligi’nde (MLS) ırkçılık karşıtı protesto ve boykotlar baş gösterdi.

‘Neden bize söylemediniz!’

Irkçılığı en ağır sözlerle eleştiren NBA’in süperyıldızı LeBron James, Milwaukee Bucks‘ın kimseye haber vermeden aldığı boykot kararına da sinirlendiği ve toplantıda ‘Neden Bize Söylemediniz?” diyerek tepki verdiği bildirildi

59 yıl sonra 2. boykot kararı

NBA oyuncularının bu kararı, NBA tarihinin 2. boykotu olarak kayıtlara geçti. NBA’deki ilk boykot ise tam 59 yıl önce, yine ırkçılık nedeniyle alınmıştı. 1961’de Lexington’da bir gösteri maçı oynayacak olan Boston Celtics’teki siyah oyuncuların restoranda oturmasına izin verilmemesinin üzerine Bill Russell takım arkadaşlarını yönlendirerek maça çıkmama almışlardı.

MLS Futbol Ligi’nde 6 maçından 5’i sporcuların sahaya çıkmayı reddetmesi nedeniyle iptal edildi. Ertelenen Real Salt Lake-LAFC takımlarının oyuncuları ‘Siyah hayatlar önemlidir’ tişörtleriyle poz verdi.

Kurşun delikli tişört!

WNBA’de Atlanta Dream ve Wa shington Mystics arasındaki mücadele, ırkçılık boykotu nedeniyle oynanmadı. Oyuncular, sahaya Jacob Blake yazan ve kurşun deliklerini sembolize eden yırtıklar bulunan tişörtlerle çıktı ve açıklama yaptı.





MBL Beyzbol Ligi’nde protestoya katılan ilk ekip Milwaukee Brewers oldu. Rakibi Cincinnati Reds de boykota katıldı. Ligde 3 maç iptal edildi.

‘Sporcudan önce siyahi bir kadınım’

Bir protesto da bireysel anlamda geldi. 2018 ABD Açık şampiyonu Japon tenisçi Naomi Osaka, ABD’de devam eden Western&Southern Açık’tan çekilme kararı aldı. Osaka, “Hepinizin bildiği gibi oynayacak yarı final karşılaşmam vardı. Ama ben sporcudan önce siyahi bir kadınım ve siyah bir kadın olarak tenis oynamamın izlenmesinden önce ele alınması çok daha acil konular olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı





2. toplantıda ‘Devam’ kararı

NBA’de bir gecede alınan tarihi boykot kararı sonrası, sezonun geleceğini adına üst üste iki toplantı yapıldı. 3 saat süren ilk toplantıda gerginlik üst boyuttaydı. Başta LeBron James olmak üzere bazı oyuncular, Bucks’ın kararını ‘başına buyruk’ olarak nitelendirildiği ve bu nedenle LeBron’un toplantıyı terk ettiği belirtildi. Görüşmeler sonunda da Lakers ile Clippers’ın sezonun sona erdirilmesi gerektiği yönünde oy kullanmıştı. Ancak yapılan ikinci görüşmede ise tüm oyuncuların sezonun bitirilmesi yönünde hem fikir oldukları açıklandı. Öte yandan boykot nedeniyle dün geceki maçlarda da oynanamadı.