Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- KORKUTELİ Belediyespor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Demre Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Korkuteli Belediyespor hazırlıklarına 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda başladı. İdmana koordinasyon ve ısınmayla başlayan yeşil- sarılar ardından çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan takım, çift kale maçın ardından idmanı sonlandırdı. Korkuteli Belediyespor, antrenör Bayram Kutlu'nun eğitimde olmasından dolayı çalışmalarını yardımcı antrenör Hakan Vural gözetiminde sürdürdü.

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