Korkuteli, Ürgüp karşısında tutunamadı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol takımı, Ürgüpspor'a 3-1 yenildi.

Korkuteli Recep Gürbüz Spor Salonu'nda, Korkuteli Belediyespor ile Ürgüpspor karşılaştı. Karşılaşmayı Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, pandemi dolayısıyla az sayıda seyirciyle izledi. Korkuteli Belediyespor zorlu rakibi Ürgüpspor karşısında iyi mücadelesine rağmen mağlup oldu. Ürgüpspor, 25-19, 24-26, 19-25 ve 23-25'lik setlerle maçı 3-1 kazandı.

Karşılaşma sonrası Kaymakam Ömer Çimşit ve Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Ürgüpspor voleybol takımını ve Korkuteli Belediyespor'u tebrik etti. Korkuteli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 10 maç sonunda 21 puan ile 4'üncü sırada yer alırken, Ürgüpspor 22 puan ile zirvede yer aldı.

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