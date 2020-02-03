Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör'de zirve mücadelesi veren Korkuteli Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Mahmutlarspor'u 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Sezer Muhammet Özer, Vedat Güneş, Murat Mert hakem üçlüsü yönetti. Maça Korkuteli Belediyespor'un vuruşuyla başlandı. Korkuteli Belediyespor, 13'üncü dakikada Erkan Sütçü ile 1-0 öne geçti. Gölün hemen arkasında 14'üncü dakikada Korkuteli Belediyespor, Enver Ekici ile durumu 2-0 yaptı. 25'inci dakikada Mahmutlarspor'dan Ozan Mert Yılmazoğlu'nun attığı golle durum 2-1'e getirdi. 32'nci dakikada Enver Ekinci takımının 3, kendisinin 2'nci golünü attı: 3-1. İlk yarı Korkuteli Belediyespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da atak futbola devam Korkuteli Belediyespor, girdiği pozisyonları gole çeviremedi. Karşılamanın 66'ncı dakikasında Mahmutlarspor Mehmet Önder ile durumu 3-2 yaptı. Ataklarını arttıran Korkuteli Belediyespor'da Tayyar Karadağ, asker dönüşünü golle süsledi: 4-2. Korkuteli Beeldiyespor kaptan Mustafa ile bir penaltı atışından yaralanamadı. Karşılaşma 4-2 Korkuteli Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Korkuteli Belediyespor puanını 41'e çıkartırken, Mahmutlarspor 10 puanda kaldı. Karşılaşmayı Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Mahmutlarspor yöneticileri ve Korkuteli Belediyespor yönetimi birlikte izledi. Karşılaşmayı Korkuteli taraftar grupları yalnız bırakmadı.

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