Korkuteli, Konaklı hazırlıklarına başladı

Korkuteli, Konaklı hazırlıklarına başladı

16 Ekim 2019, Çarşamba 14:56
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Korkuteli, Konaklı hazırlıklarına başladı

 

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- KORKUTELİ Belediyespor hafta sonu oynayacağı Konaklı Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Amatör Lig'de geçen hafta sonu deplasmanda Mahmutlar Spor'u 5-0 yenen Korkuteli Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde karşılaşacağı Konaklıspor maçının hazırlıklarına başladı. 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda yapılan antrenmana kondisyon ve ısınmayla başlayan yeşil sarılar ardından çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan takım çift kale maçın ardından idmanı sonlandırdı.

Korkuteli Belediyespor antrenör Bayram Kutlu'nun eğitimde olması dolayısıyla çalışmayı yardımcı antrenör Hakan Vural ile sürdürdü. Sakatlıkları bulunan kaptan Mustafa ile Enver Ekinci çalışmalara katılmadı.

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